У Кремлі спростовують слова Трампа щодо перемовин РФ з саудитам

Телефонної розмови російського президента Володимира Путіна і наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салманом поки не було.

Про це "РИА Новости" повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Раніше американський президент Дональд Трамп повідомив, що поспілкувався з наслідним принцом Саудівської Аравії, а той - з Володимиром Путіним про ціни на нафту.

"Я сподіваюся і очікую, що вони скоротять [видобуток нафти] приблизно на 10 млн барелів", - заявив Трамп.

Нагадуємо:

Безпрецедентний спад попиту на нафту привів до "епічного" надлишку поставок. Ймовірно, незабаром закінчиться місце для зберігання всіх непотрібних барелів нафти.

Ціна російської нафти Urals в Північно-Західній Європі 1 квітня опустилася на 2,25 долара до 10,54 долара за барель - це мінімальне значення з березня 1999 року.

Розрахункова ціна на російську нафту Urals стала негативною - витрати на доставку до портів, податки та інші витрати перевищили вартість продажу в портах Європи.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.

Діюча угода перестала діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження.

Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснєфті" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

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