Нафту "нікуди дівати": ціна на паливо може знизитися до нуля

Безпрецедентний спад попиту на нафту привів до "епічного" надлишку поставок. Ймовірно, незабаром закінчиться місце для зберігання всіх непотрібних барелів нафти.

Про це пише CNN.

"Ринок починає сигналізувати про те, що не тільки немає попиту на цю нафту, але її просто нікуди дівати", - сказав Джефф Вілл, старший енергетичний аналітик Neuberger Berman.

Сховища, нафтопереробні заводи, термінали, кораблі і трубопроводи можуть в кінцевому підсумку досягти меж своєї ємності, чого не було з 1998 року, згідно з Goldman Sachs.

Хоча основні ціни на нафту, такі як West Texas Intermediate і Brent, торгуються від 20 доларів за барель, деякі регіональні ціни недавно впали до однозначних цифр.

Один варіант зберігання: завантаження всієї додаткової нафти на кораблі. Близько 20% світового парку дуже великих перевізників сирої нафти можуть стати плавучими сховищами. Але навіть це не поглине надлишки.

Нафтовий надлишок створює сценарій, коли ціни на деякі "маловідомі" сорти нафти вже практично опустилися нижче нуля. Частині виробників нафти за такого сценарію доведеться самим платити комусь, хто готовий буде забрати паливо.

Rystad Energy заявляє, що великі зупинки виробництва нафти почнуться в квітні і травні. Старі, менш продуктивні нафтові свердловини, швидше за все, будуть закриті першими.

Видання зазначає, що слабкий попит, викликаний пандемією коронавірусу, не буде тривати вічно. Зрештою, авіакомпанії знову піднімуться в повітря і почнуть купувати реактивне паливо. Водії будуть купувати більше бензину, коли повернуться до роботи.

"Але до того моменту нафтова промисловість може не добувати стільки нафти, скільки раніше, тому що свердловини закриті. Сьогоднішній нафтовий надлишок може раптово перерости в завтрашній дефіцит нафти", - пише CNN.

Нагадуємо:

Розрахункова ціна на російську нафту Urals стала негативною - витрати на доставку до портів, податки та інші витрати перевищили вартість продажу в портах Європи.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.

Діюча угода перестала діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження.

Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснєфті" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

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