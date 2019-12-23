Зеленський вимагає від мереж АЗС знизити ціни на бензин

Президент Володимир Зеленський закликав найбільші мережі автозаправних станцій більш активно знижувати ціни на бензин і дизпальне.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

В ході наради з представниками ринку президент обговорив питання зниження цін на пальне на українських АЗС і детінізації ринку.

"Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу і відповідно зменшити ціну на бензин. Не надати знижки, а [знизити ціну] на табло", – сказав Зеленський.

У свою чергу заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук в ході наради зазначив, що останнім часом ціни на бензин і дизельне пальне почали знижуватися.

Також спостерігається тенденція зміцнення курсу гривні, тому пальне буде продовжувати дешевшати.

У свою чергу АЗС повинні більш істотно зменшувати ціни на пальне, але замість цього вони нарощують виплати за бонусними програмами.

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів зазначила, що реальна ціна на пальне відчутно відрізняється від ціни, яку встановлюють компанії відповідно до програм лояльності.

У свою чергу представники компаній–учасниць паливного ринку відзначили проблему нелегальних АЗС. За їхніми даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом. Також діють нелегальні нафтопереробні заводи.

У відповідь Зеленський пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком і вже на початку року провести з правоохоронними органами нараду на цю тему.

Як зазначається, учасники наради домовилися знову зустрітися в січні і обговорити проблему боротьби з нелегальними АЗС.

Нагадуємо:

Роздрібні мережі АЗС почали знижувати ціни на бензин і дизпальне 5 грудня.

З тієї дати вартість пального в мережах ОККО і WOG знизилася на 1,3 грн/л.

Середня ціна пального по країні за цей період опустилася майже на 50 коп/л.

Економічна правда