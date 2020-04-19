"Укрнафта" та компанії з орбіти "Привату" підписали мирову угоду

"Укрнафта" 13 квітня закінчила процес підписання мирових угод з 5 компаніями, наближеними до групи "Приват", яким у 2015 році безоплатно передала сиру нафту на 7,6 мільярди.

Про це повідомляє Enkorr з посиланням на рішення судів, оприлюднених в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно мирових угод, "Укрнафта" надала цим компаніям розстрочки на повернення боргу на період від 3 до 6 років. На час виконання розстрочки, процентна ставка становитиме 14,4% річних з ПДВ.

В рамках цих мирових угод, "Укрнафта" відмовилася від претензій на стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне повернення боргу. "Це відсотки та інфляційні за 4 роки, починаючи з 2016 і до укладення мирових угод", - пояснює видання.

За оцінками Еnkorr, "Укрнафта" таким чином відмовилася від вимог на близько 1,74 млрд грн відсотків та інфляційних.

В хронологічному порядку першу мирову угоду з ТОВ "Котлас" на 2,48 млрд грн було затверджено судом ще 10 лютого, потім в період з 6 по 13 квітня були затверджені аналогічні за змістом угоди з "Прикарпаттянафтотрейд" (на 1,32 та 0,36 млрд грн), "Техтред Груп" (на 0,9 млрд грн), "Гарант-УТН" (0,53 млрд грн), "Галнафта" (на 1,17 млрд грн).

Нагадуємо:

Компанія "Укрнафта" підписала мирову угоду з ТОВ "Котлас", надавши йому розстрочку до кінця 2025 року для погашення боргу за нафту у розмірі 2,48 мільярдів гривень.

Раніше "Укрнафта" уклала мирову угоду з ТОВ "Укренерго-Трейд", у рамках якого напівдержавна компанія відмовилась від вимоги 22,7 млн грн штрафів та пені за боргом за природний газ.

Госпсуд Львівської області погодив мирову угоду між "Укрнафтою" та "НПК Галичина" Ігоря Коломойського - у рамках угоди "Укрнафта" відмовилась від вимоги 6,5 млн грн штрафних санкцій за постачання нафтового газу.

"Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.