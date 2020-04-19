Агентство S&P підтвердило рейтинг компанії групи ДТЕК на рівні "B-"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові рейтинги ДТЕК ВДЕ на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Прогноз "стабільний" відображає наші очікування того, що ДТЕК ВДЕ збереже достатню ліквідність, не буде піддана впливу серійних дефолтів її "сестринської" компанії "ДТЕК Енерго", - йдеться в повідомленні агентства.

S&P зазначає, що в Україні зараз розглядають правки до закону про ринок електричної енергії, які можуть призвести до зниження "зелених" тарифів для ДТЕК ВДЕ.

На ДТЕК ВДЕ нині не впливає нещодавно заявлена реструктуризація боргу "ДТЕК Енерго". "Ми вважаємо, що компанія є операційно і фінансово автономним суб'єктом", - зазначили в агентстві.

В S&P повідомили, що не припускають будь-якого узагальненого дефолту групи ДТЕК.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента компанії "ДТЕК Енерго" з "В-" до "С".

"Зниження рейтингу означає, що дефолт неминучий, після того як ДТЕК оголосив, що не буде виплачувати відсотки за банківською заборгованістю 31 березня. ДТЕК також не виплачуватиме купонні виплати за єврооблігаціями з 1 квітня", - пише Fitch.

"ДТЕК Енерго" розробляє пропозицію про реструктуризацію та запровадження тимчасового мораторію на виконання зобов'язань.

"ДТЕК Енерго" попереджає кредиторів, що не сплатить ні відсотковий купон 1 квітня 2020, ні відсотки по банківському боргу 31 березня 2020. Всі подальші виплати будуть здійснюватися у відповідності до умов реструктуризації боргів.

Генеральний директор компанії Дмитро Сахарук зазначив, що "ДТЕК Енерго" має негайно вжити всіх необхідних заходів для максимальної концентрації ресурсів і гарантувати безперервність виробничих процесів, які забезпечать українців світлом і теплом в період карантину.

Енергохолдинг ДТЕК розглядає можливість звернутися в міжнародний арбітражний суд проти України через "зелений тариф".