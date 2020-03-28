ДТЕК готується до реструктуризації боргів

"ДТЕК Енерго" розробляє пропозицію про реструктуризацію та запровадження тимчасового мораторію на виконання зобов'язань.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Компанія звертається з проханням до власників єврооблігацій і банківського боргу підтримати компанію у цьому складному вирішенні.

"В умовах наростаючої економічної кризи, викликаного пандемією коронавіруса COVID 19, падіння світових фінансових ринків і обвалу цін на сировинні товари, з метою мінімізації негативних економічних наслідків ДТЕК Енерго приймає надзвичайні заходи", – йдеться в повідомленні компанії.

ДТЕК Енерго попереджає кредиторів, що не сплатить ні процентний купон 1 квітня 2020, ні відсотки по банківському боргу 31 березня 2020. Всі подальші виплати будуть здійснюватися у відповідності з умовами реструктуризації боргів.

Повідомляється, що після введення урядом надзвичайної ситуації "ДТЕК Енерго" має негайно вжити всі необхідні заходи для максимальної концентрації ресурсів і гарантувати безперервність виробничих процесів, які забезпечать українців світлом і теплом в період карантину", – зазначив генеральнтий директор"ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарука.

У біржовому повідомленні уточнюється, що мова йде про єврооблігації з погашенням у 2024 році, купон за яким за ставкою 10,75% повинен бути виплачений 1 квітня, і певної банківської заборгованості, відсотки за якою необхідно заплатити 31 березня.

Нагадуємо:

"ДТЕК Енерго" - операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК. У 2019 році її чистий прибуток знизився в 1,9 рази – до 2,55 млрд грн, дохід знизився на 15,4% – до 76,83 млрд грн, інвестиції в розвиток виробництва склали 5,2 млрд грн, виплати у центральний та місцеві бюджети – 14,5 млрд грн.

За час загострення світової кризи, пов'язаного з пандемією коронавіруса COVID-19, котирування єврооблігацій "ДТЕК Енерго" падали зі 104% від номіналу до 60%, а їх прибутковість зросла з менш ніж 10% річних до більш ніж 25% річних.

Восени 2019 року група ДТЕК розмістила п'ятирічні спеціалізовані цінні папери для розвитку відновлюваної енергетики.