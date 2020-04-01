Агентство Fitch знизило рейтинг "ДТЕК Енерго" до переддефолтного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента компанії "ДТЕК Енерго" з "В-" до "С".

Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає liga.net.

"Зниження рейтингу означає, що дефолт неминучий, після того як ДТЕК оголосив, що не буде виплачувати відсотки за банківською заборгованістю 31 березня. ДТЕК також не виплачуватиме купонні виплати за єврооблігаціями з 1 квітня", - пише Fitch.

В агентстві додали, що несплата відсотків за банківськими боргами призведе до зниження рейтингу компанії до RD (обмежений дефолт).

Нагадаємо:

"ДТЕК Енерго" розробляє пропозицію про реструктуризацію та запровадження тимчасового мораторію на виконання зобов'язань.

"ДТЕК Енерго" попереджає кредиторів, що не сплатить ні відсотковий купон 1 квітня 2020, ні відсотки по банківському боргу 31 березня 2020. Всі подальші виплати будуть здійснюватися у відповідності до умов реструктуризації боргів.

Генеральний директор компанії Дмитро Сахарук зазначив, що "ДТЕК Енерго" має негайно вжити всіх необхідних заходів для максимальної концентрації ресурсів і гарантувати безперервність виробничих процесів, які забезпечать українців світлом і теплом в період карантину.