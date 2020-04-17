Зеленський про підтримку МВФ: Зараз це як кров для організму людини

Президент Володимир Зеленський не бачить сенсу ризикувати в умовах коронавірусу без підтримки МВФ.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

На питання ведучого, чи може Україна вижити в умовах коронавірусу без грошей МВФ, президент відповів:

"Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така сама. Навіщо нам так ризикувати, навіщо довести ситуацію до дефолту, навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато".

"Якщо у нас дійсно є така підтримка, вона для нас важлива, зараз це як кров для організму людини. Зараз ми домовились - мінімум 8 млрд доларів МВФ + Світовий банк. В цілому, МВФ, Світовий банк, гроші ЄС - це десь 10 млрд доларів. Але розраховуємо хоча б на 8", - підкреслив Зеленський.

" Я бачу - 10 млрд плюс підтримка інших держав. Тобто у нас буде більше грошей. Усі вони прив'язуються тільки до одного сигналу - меморандум з МВФ. Це про довіру до України. Зараз є дві умови, одну з них ми виконали. Перша умова - це земельна реформа. І другий крок - це банківський закон. Ми обов'язково маємо його прийняти", - додав голова держави.

"Щодо правок. За всі роки незалежності чи були випадки, коли було від 5 до 16 тисяч правок від депутатів? Але ми міцні, молоді люди, впораємось", - додав він.

Нагадуємо:

У оновленій версії держбюджету закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ.

Серед умов, потрібних для продовження програми МВФ - прийняття в цілому "антиколомойського" законопроєкту про банки, до якого після першого читання, нардепи пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським подали понад 16 тисяч правок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

2 квітня Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

46% відсотків опитаних українців вважають, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити, інші 32% підтримують вектор співпраців з МВФ.

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Економічна правда