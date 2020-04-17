Перші 2 мільярда доларів траншу МВФ будуть у травні – Гетманцев
Міжнародний валютний фонд зробить перший транш (2 мільярда доларів) макрофінансової допомоги Україні у травні, до кінця року очікується загалом 4 мільярда доларів допомоги від МВФ.
Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Ми очікуємо до кінця року 4 млрд дол. Перший транш буде до 2 млрд дол і це буде в травні", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер увечері.
Нагадуємо:
У оновленій версії держбюджета закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ.
Серед умов, потрібних для продовження програми МВФ - прийняття вцілому "антиколомойського" законопроєкту про банки, до якого після першого читання, нардепи пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським подали понад 16 тисяч правок.
Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол
2 квітня Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.
46% відсотків опитаних українців вважають, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити, інші 32% підтримують вектор співпраців з МВФ.
Знати більше: Зеленський vs Коломойський: битва за МВФ, в якій загинула монобільшість
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua