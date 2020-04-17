Перші 2 мільярда доларів траншу МВФ будуть у травні – Гетманцев

Міжнародний валютний фонд зробить перший транш (2 мільярда доларів) макрофінансової допомоги Україні у травні, до кінця року очікується загалом 4 мільярда доларів допомоги від МВФ.

Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми очікуємо до кінця року 4 млрд дол. Перший транш буде до 2 млрд дол і це буде в травні", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер увечері.

Нагадуємо:

У оновленій версії держбюджета закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ.

Серед умов, потрібних для продовження програми МВФ - прийняття вцілому "антиколомойського" законопроєкту про банки, до якого після першого читання, нардепи пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським подали понад 16 тисяч правок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

2 квітня Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

46% відсотків опитаних українців вважають, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити, інші 32% підтримують вектор співпраців з МВФ.

Знати більше: Зеленський vs Коломойський: битва за МВФ, в якій загинула монобільшість

Економічна правда