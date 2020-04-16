Фонд енергоефективності вчергове спростив отримання грантів на утеплення будинків

16 квітня Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила нові зміни до програми утеплення будинків "Енергодім", які мають зменшити фінансове навантаження на ОСББ-учасників програми.

Про це повідомляє пресслужба Фонду енергоефективності.

Зазначається, що нова редакція програми передбачає суттєві зміни в грантовій політиці та процедурах Фонду. Ключовою метою змін називають зменшення фінансового навантаження на ОСББ.

Зокрема, затверджено такі зміни:

Перше. Тимчасові положення, які передбачають виплату частини гранту на підставі акту виконаних робіт й сплати бенефіціаром обов’язкового внеску, не чекаючи повного розрахунку ОСББ з підрядниками.

Норма буде поширена на ОСББ, що уже подали або подадуть заявки на участь в програмі у 2020 році. Якщо ці нововведення будуть успішними, їх можуть ввести на постійній основі.

Друге. Запроваджується поетапна виплата третьої частини гранту / покрокова верифікація. Ці зміни дозволяють ОСББ звернутися до Фонду не більше трьох разів для відшкодування витрат на будівельно-монтажні роботи та інші затрати, що відносяться до третього траншу.

Детальну інформацію про зміни до програми "Енергодім", текст програми та умови перехідного періоду для подання заявок будуть опубліковані на сайті Фонду енергоефективності найближчим часом.

Повідомляється, що за перші три місяці 2020 року Фондом отримано 42 заявки. З початку дії програми у вересні 2019 року отримано 59 заявок, 49 з яких — за пакетом "Комплексний".

Нагадаємо:

У вересні 2019 року повноцінно запрацював державний Фонд енергоефективності, розпочавши прийом заявок за програмою "Енергодім". Наразі Фонд працює лише з ОСББ.

Програма "Енергодім" передбачає часткове відшкодування витрат на утеплення будинків у розмірі 40% вартості для пакету "Легкий" та 50% для пакету "Комплексний". Перші 300 заявок отримають додатковий грант у розмірі 20%.

На початку лютого Фонд енергоефективності вже вносив зміни до програми "Енергодім", спростивши деякі процедури.

Крім Фонду енергоефективності, в Україні діє програма з підтримки енергоефективних заходів "Теплі кредити", яка запрацювала на початку квітня.

Роман Скляров, ЕП