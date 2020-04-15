Два державних банки долучились до програми "Теплі кредити"

Держенергоефективності уклало договори про співпрацю ще із двома банками — "Укргазбанком" та "Укрексімбанком" — щодо реалізації програми "Теплі кредити" у 2020 році.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Зазначається, що "Укргазбанк" надаватиме "теплі кредити" фізичним особам на енергоефективні заходи у приватних будинках, а також на придбання твердопаливних котлів. ОСББ зможуть звернутися до банку для кредиту на утеплення багатоповерхівок.

"Укрексімбанк" забезпечить видачу "теплих кредитів" сім’ям, які планують впровадити енергоощадні заходи у приватних будинках.

У Держенергоефективності наголошують, що в результаті учасники програми отримають із державного бюджету відшкодування:

20% суми кредиту — на твердопаливні котли (35% — для субсидіантів);

35% — на утеплення індивідуального житла;

від 40% до 70% — для ОСББ.

"Завдяки заходам з енергоефективності родини зможуть зменшити витрати на комунальні послуги та підвищити рівень комфорту у своїх оселях", — йдеться в повідомленні.

У відомстві також звертають увагу позичальників на необхідність дотримання карантину: "банками запроваджено умови для мінімізації соціальних контактів та рекомендовано використовувати дистанційні канали обслуговування".

Нагадаємо:

31 березня Мінекоенерго затвердило паспорт бюджетної програми "Теплі кредити", а Держенергоефективності розпочало укладання договорів з державними банками для старту кредитування за програмою.

У держбюджеті на 2020 рік на "Теплі кредити" виділено 400 млн грн. За підрахунками Держенергоефективності, для задоволення попиту на програму потрібно близько 2,2 млрд грн.

6 квітня Приватбанк розпочав кредитування за програмою "Теплі кредити" для ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

Крім програми "Теплі кредити", в Україні працює державний Фонд енергоефективності, який надає гранти ОСББ для комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків.

Роман Скляров, ЕП