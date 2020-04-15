"Укрзалізниця" замовила аудит на 55 мільйонів у компанії "великої четвірки"

Філія "Укрзалізниці" - "Центр сервісного забезпечення" за результатами тендеру замовила аудиторські послуги на 55 мільйонів гривень у компанії Ернст енд Янг Аудиторські послуги", що представляє Ernst & Young в Україні.

Про це повідомляється на Prozzoro.

Єдиним конкурентом на тендері була "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані", що представляє компанію "Deloitte" із "четвірки".

Учасники тендеру не знижували суми, тому економія склала 1% від очікуваної суми у 55,64 млн грн.

У тендерній документації повідомляється, що близько 33 мільйонів піде на аудит фінансової звітності та консолідованої фінзвітності за 2020 та 2021 роки за МСФЗ та підтвердження фінансових коефіцієнтів за кредитами.

Решта коштів - на огляд скороченої консолідованої проміжної фінзвітності за 1 півріччя 2020 року та 2021 року і супровід випуску внутрішніх облігацій.

Читайте також: В "Укрзалізниці" знову змінюється керівник: хто може очолити держкомпанію

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 15 квітня звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії буде Іван Юрик.

Як повідомлялось раніше, "Укрзалізниця" скорочує додаткові виплати усім працівникам, та очікує збитків за перші півроку 2020-го року на 6-10 мільярдів гривень. Наглядова рада і топ-менеджмент УЗ також відмовилися від премій.

Економічна правда