Держбанк відмовився продовжувати кредит "Борисполю", незважаючи на кризу
Один з державних банків прийняв жорстку позицію під час карантину і зажадав у державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" негайно повернути кредит.
Про це заявив гендиректор держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Павло Рябікін в інтерв'ю ЕП.
"Ми вже маємо ситуацію щодо повернення кредитів одного з держбанків. Нам було відмовлено в його продовженні, банк поставив вимогу повернути його негайно", - заявив Рябикин.
"На наше запитання менеджменту банку, чому вони займають таку жорстку позицію, вони відповіли так: "Ми не отримали від власників чіткий сигнал, чи повинні ми надавати якесь сприяння, чи повинні відтягувати виконання кредитних зобов'язань. У нас є думка наглядової ради, що ми повинні діяти в рамках чинного законодавства, тому повертайте кредит", - процитував гендиректор "Борисполя" позицію банку.
За словами Рябікіна, така позиція змусить його вимагати гроші у боржників-перевізників.
"Це неминуче призведе до банкрутства всіх національних авіакомпаній, тому що суми їх заборгованостей дуже значні. Таким чином ми запустимо незворотний процес в економіці", - заявив керівник аеропорту.
Детальніше читайте в інтерв'ю: Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін: Після кризи ми не побачимо дешевих авіаквитків
Нагадуємо:
Рябікін вважає, що після кризи авіакомпанії не зможуть пропонувати колишню кількість дешевих квитків, і, можливо, скоротиться їхня маршрутна мережа.
Згідно з песимістичними прогнозами авіаперевізників, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися у вересні-жовтні 2020 року.
З 4500 співробітників аеропорту "Бориспіль" 4000 знаходяться в стані вимушеного простою, тобто отримують дві третини від базового окладу.
Економічна правда
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