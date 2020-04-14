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Песимістичний прогноз: літати українці зможуть не раніше вересня

Вівторок, 14 квітня 2020, 19:50
 

Згідно з песимістичними прогнозами авіаперевізників, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися у вересні-жовтні 2020 року.

Про це заявив гендиректор держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Павло Рябікін в інтерв'ю ЕП.

За словами Рябікіна, авіаперевезення після завершення карантину будуть відновлюватися поетапно.

"Напевно, коли країна зрозуміє, що ситуація з епідемією знаходиться під контролем, в якийсь момент відкриються внутрішні перевезення", - заявив гендиректор "Борисполя".

"Відкриття міжнародного повітряного сполучення буде грунтуватися на декількох факторах. Перш за все - як буде виглядати ситуація з коронавірусом, і наскільки країни будуть довіряти статистиці партнерів", - сказав Рябікін.

Якщо судити по песимістичним прогнозам авіаперевізників, заявив він, то відновлення перевезень може відбутися у вересні-жовтні цього року.

"Оскільки зимова навігація слабша, то активна реанімація ринку почнеться через рік", - заявив керівник аеропорту.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін: Після кризи ми не побачимо дешевих авіаквитків

Нагадуємо:

Рябікін вважає, що після кризи авіакомпанії не зможуть пропонувати колишню кількість дешевих квитків, і, можливо, скоротиться їхня маршрутна мережа.

З 4500 співробітників аеропорту "Бориспіль" 4000 знаходяться в стані вимушеного простою, тобто отримують дві третини від базового окладу.

Економічна правда

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Бориспіль авіа авіаперевезення Авіакомпанії коронавірус

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