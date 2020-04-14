Гендиректор "Борисполя" розповів, як зменшилися зарплати співробітників аеропорту

Із 4,5 тисяч співробітників аеропорту "Бориспіль" 4 тисячі перебувають у стані вимушеного простою, тобто отримують дві третини від базового окладу.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

"Ми перевели роботу на такий режим, щоб забезпечувати працездатність і аеропорту, і військових.

Забезпечуємо цілодобову роботу аварійно-рятувальної команди, яка необхідна за технологічними нормами. Активно працює вантажний термінал", - сказав Рябікін.

За його словами, аеропорт зараз працює в збиток, який становить сотні мільйонів гривень на місяць.

"При цьому нікуди не поділися постійні витрати: охорона, утримання території. Це призводить до того, що ми працюємо в збиток. Розмір цих збитків становить сотні мільйонів гривень на місяць, і перспектива поки що залишається неясною.

З прес-релізів і аналітичних матеріалів, які ми бачимо по світу, ця ситуація надовго. Думаю, що на реанімацію галузі до тих обсягів, які були на кінець минулого року, буде потрібно від двох до трьох років", - додав Рябікін.

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Економічна правда