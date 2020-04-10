"ДТЕК" Ахметова розглядає можливість призупинення шахт "Павлоградвугілля" з 30 тисячами працівників

"ДТЕК Енерго", що належить олігарху Ринату Ахметову, у зв'язку з кризою в енергетичній галузі розглядає можливість призупинення роботи "ДТЕК Павлоградвугілля", що об’єднує 10 шахт та надає робочі місця 30 тисячам осіб.

Про повідомив генеральний директор компанії Дмитро Сахарук під час онлайн-дискусії, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми наразі розглядаємо (можливість - ред.) зупинку найбільшого вугільного об'єднання країни, на якому працюють 30 тис. осіб, - "Павлоградвугілля". Причина банальна: неможливість платити заробітну плату. Друга причина - неможливість платити за перевезення вугілля на станції, а також забезпечити всім необхідним", - сказав він.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, наприкінці березня "ДТЕК Енерго" поінформувала, що шахти "ДТЕК Добропіллявугілля", шахта "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева" призупиняють роботи з видобутку, збагачення вугілля та підготовки гірничих виробок із 1 квітня.

У лютому президент Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Ріната Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом, ДТЕК відмовились.