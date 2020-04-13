Гривня на закриттi мiжбанку змiцнилась
13 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,02 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,98 - 27,02 гривні;
Євро – 29,42 - 29,46 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,96 – 27,35 гривні. Євро купують по 29,19 гривні, продають по 29,80 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,13 - 27,20 гривні, євро - 29,37 - 29,45 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 13 квітня на рівні 27,2 гривні за долар.
Національний банк із 6 по 10 квітня виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями в перші три дні, протягом яких купив 327,7 млн дол, а продав - 44,5 млн дол.
13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.
10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.
10 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.
Економічна правда
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