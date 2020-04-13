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Офіційний курс гривні трохи зміцнився

Понеділок, 13 квітня 2020, 09:20
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 13 квітня на рівні 27,2 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,56 гривні за євро (на 10 квітня - 29,64 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк із 6 по 10 квітня виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями в перші три дні, протягом яких купив 327,7 млн дол, а продав - 44,5 млн дол.

10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

10 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.

Економічна правда

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