За тиждень НБУ купив 327 мільйонів доларів, а продав 45 мільйонів
П'ятниця, 10 квітня 2020, 19:24
Національний банк із 6 до 10 квітня виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями в перші три дні, протягом яких купив 327,7 млн дол продав - 44,5 млн дол.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Нагадуємо:
Як повідомлялося, з 30 березня до 3 квітня НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 248 млн дол, тоді як у березні він витратив на підтримку гривні 2,2 млрд дол.
Загалом із початку року Нацбанк купив до резервів 1,858 млрд дол, а продав - 2,749 млрд дол.
10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.
Економічна правда
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