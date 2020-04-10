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За тиждень НБУ купив 327 мільйонів доларів, а продав 45 мільйонів

П'ятниця, 10 квітня 2020, 19:24
 

Національний банк із 6 до 10 квітня виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями в перші три дні, протягом яких купив 327,7 млн дол продав - 44,5 млн дол.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, з 30 березня до 3 квітня НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 248 млн дол, тоді як у березні він витратив на підтримку гривні 2,2 млрд дол.

Загалом із початку року Нацбанк купив до резервів 1,858 млрд дол, а продав - 2,749 млрд дол.

10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Економічна правда

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