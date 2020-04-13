Курс валют на 13 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,04 - 27,07 гривні;
Євро – 29,55 - 29,58 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,02 – 27,40 гривні. Євро купують по 29,25 гривні, продають по 29,86 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,18 - 27,29 гривні, євро - 29,43 - 29,58 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 13 квітня на рівні 27,2 гривні за долар.
Національний банк із 6 по 10 квітня виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями в перші три дні, протягом яких купив 327,7 млн дол, а продав - 44,5 млн дол.
10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.
10 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.
Економічна правда
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