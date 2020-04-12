Прогноз Кабміну: скорочення ВВП, зростання рівня безробіття та девальвація

У законопроекті щодо змін держбюджету на 2020 рік Кабмін очікує падіння ВВП, зростання безробіття та девальвацію гривні.

Законопроект опубліковано на сайті українського парламенту.

Уряд очікує падіння ВВП на 3,9%. До кризи планувалося, що економіка зросте на 3,7%. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн/дол. Попередній прогноз – 27 грн/дол.

Інфляція тимчасово прискориться до 8,7% і вже в наступному році має повернутися до цільових 5%. Водночас, уже у другій половині цього року очікується відновлення економічного зростання та його прискорення в наступні роки.

Серед основних причин – високий попит у світі на продукцію вітчизняного АПК, зниження цін на імпортні енергетичні товари та більш стійка банківська система порівняно з попередніми кризами.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до держбюджету на 2020 рік.

Голова Верховної Ради підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у понеділок 13 квітня о 14:00, на якому розглядатимуть зміни до бюджету.

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".