Комітет затвердив зміні до бюджету на 2020 рік

Бюджетний комітет Верховної ради затвердив проєкт змін до держбюджету на 2020 рік.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Гончаренко повідомляє, що у порівнянні з внесеним Кабміном проектом, затверджені наступні зміни:

- зменшений фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн, і тепер він пропонується у розмірі 64,9 млрд грн;

- відновлено дотація аграріям у розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);

- додані 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра (Кабмін пропонував 0);

- доданий 21 млн грн на Український інститут при МЗС України;

- додані 15 млн на національний парк "Софіївка".

Нагадуємо:

Голова Верховної Ради підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у понеділок 13 квітня о 14:00, на якому розглядатимуть зміни до бюджету.

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

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