У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до бюджету

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Законопроєкт опубліковано на сайті українського парламенту

Водночас бюджетний комітет рекомендував скоротити строки подання пропозицій та внесення альтернативних законопроєктів.

У поданні комітету також уточнюється, що законом пропонується обмежити розмір заробітної плати на період карантину не лише чиновникам, а й нардепам, суддям, прокурорам та іншим особам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами.

Нагадуємо:

Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до держбюджету на 2020 рік.

Голова Верховної Ради підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у понеділок 13 квітня о 14:00, на якому розглядатимуть зміни до бюджету.

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

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Українська правда