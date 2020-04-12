"Антикризовий" бюджет: Фонд боротьби з коронавірусом, збільшений втричі дефіцит та скасована приватизація

У законопроєкті щодо змін до держбюджету на 2020 рік передбачається створення Фонду боротьби з Covid-19, розміром 64 мільярди, збільшення більш ніж утричі дефіциту та скасування програми масштабної приватизації.

Законопроєкт опубліковано на сайті українського парламенту.

У змінах до держбюджету доходи бюджету зменшили на 119,7 млрд, або -11%, і тепер вони становитимуть 975,8 млрд. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 млрд (+7%).

Насамперед, на 145,4 млрд урізали податкові надходження, в основному, за рахунок зменшення внутрішніх податків на товари і послуги та ПДВ з імпорту.

Найбільше видаткова частина держбюджету зросла за рахунок створення Фонду боротьби з коронавірусом, бюджет якого становить 64,67 млрд.

Граничний обсяг дефіциту зросте при цьому більш ніж утричі і становитиме 298,4 млрд. Уряд планує покрити його переважно за рахунок чистих запозичень на суму 296,7 млрд, а також надходжень від приватизації у розмірі 0,5 млрд.

У цьому році уряд вже не планує проводити масштабну приватизацію. Надходження від приватизації зменшилися на 11,5 млрд: з 12 млрд у затвердженому бюджеті до 0,5 млрд.

Найбільше збільшили фінансування таких напрямків:

додаткові видатки на Національну службу здоров’я у розмірі 15,8 млрд грн для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення (видатки на екстрену медичну допомогу у розмірі 0,9 млрд грн централізували та перевели під управління Апарату МОЗ);

збільшення на 29,7 млрд грн видатків Пенсійного фонду для виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій (планується доплата у розмірі 1 тисячі гривень особам, розмір пенсії, яких менше 5 тис грн);

зростання видатків на обслуговування державного боргу на 3,3 млрд грн;

збільшення Резервного фонду на 3 млрд грн.

Для часткової компенсації значного зростання видаткової частини держбюджету уряд переглянув видатки за багатьма бюджетними програмами. Найбільше скоротили такі напрями:

виплата пільг та житлових субсидій (-8,2 млрд грн);

фінансування Державного фонду регіонального розвитку (-2,6 млрд грн);

розвиток фізичної культури та спорту (-2,3 млрд грн);

субвенція на розвиток об’єднаних територіальних громад (-2,1 млрд грн);

функціонування Фонду енергоефективності (-1,6 млрд грн);

субвенція на соціальний захист педагогічних працівників (-1,55 млрд грн);

виплата допомоги багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю тощо (-1,3 млрд грн);

статистичні спостереження, тобто перепис населення (-1,2 млрд грн);

субвенція на місцеві вибори (-1,15 млрд грн);

субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (-1 млрд грн).

Разом - це половина запропонованої суми скорочення видатків держбюджету.

Гарантований обсяг державного боргу при цьому збільшився до 2 386,8 млрд.

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