Американські сенатори вимагають від Саудівської Аравії скоротити видобуток нафти

Американські сенатори, в ході телефонної розмови, з представниками Саудівської Аравії вимагали від Ер-Ріяда виконання угоди про скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Сенатор-республіканець від нафтовидобувного штату Аляска в ході бесіди схвалив участь Саудівської Аравії в угоді, однак заявив, що "реальні дії звучать голосніше, ніж слова".

"Королівство має вжити стійких, конкретних заходів, щоб значно скоротити видобуток нафти, і це необхідно зробити найближчим часом", - сказав Салліван.

У бесіді з боку Саудівської Аравії брали участь: Міністр енергетики Абдулазіз бін Салман аль Сауд і заступник Міністра оборони Халід бен Салман бен Абдулазіз аль Сауд.

Нагадуємо:

Більшість країн ОПЕК та Росія досягли принципових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти, у травні-червні 2020 року видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу.

Пізніше Bloomberg написав, що всі домовленості будуть діяти за умови згоди Мексики - Міністр енергетики країни не погодилась на такі умовами і покинула відеоконференцію, яка тривала 11 годин.

Згода Мексики було пізніше отримано завдяки посередництву президента США Дональда Трампа. За словами президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, Мексика погодилася скоротити видобуток нафти на 100 тисяч барелів на добу. Вона відмовилася скорочувати обсяги на 400 тис барелів, пославшись на те, що вона тільки недавно з великими труднощами наростила виробництво нафти.

Сполучені Штати допоможуть Мексиці скоротити видобуток нафти, взявши на себе частину її зобов'язань - 250-300 тис барелів, заявив у п'ятницю президент США Дональд Трамп.

Saudi Aramco відклала публікацію цін на свою нафту в травні з суботи на неділю, оскільки переговори щодо угоди ОПЕК + поки не завершені, пише агентство Bloomberg.

Зустріч альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК+, яка планувалася на 6 квітня, була перенесена на 9 квітня.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти.

Діюча угода перестала діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження.

Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснєфті" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

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