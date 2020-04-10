П'ятизіркові готелі розробляють проєкти запуску казино на своїх територіях

П'ятизірковий готель Kharkiv Palace, що належить бізнесменові Олександру Ярославському, а також оператор Vertex Hotel Group (київський "Президент Готель" і "Одеса-Брістоль", "Лондонська" і Wellness Spa "Формула") розробляють проекти запуску казино на своїх площах.

Про це топ-менеджери компаній розповіли в ході онлайн-конференції "Готельний ринок в умовах кризи", передає Інтерфакс-Україна.

"Проєкт казино у нас в роботі вже давно, потрібно щоб формування законодавчої бази прийшло до логічного завершення. У нас є напрацювання з потенційними інвесторами щодо використання наших приміщень. І ця криза не зупиняє цих планів", - повідомив генеральний менеджер Kharkiv Palace Hotel Атіс Захаранс .

Об'єкт налічує 171 номер, три ресторани, великі конференц-зали.

"Наразі ми продовжуємо працювати, але вивели частину номерного фонду для економії коштів. Ми зберегли тільки ті номери, в яких є необхідність, обслуговуємо всіх гостей через room service, так як всі ресторани і бари закриті, а також спа-центр ... Заповнені тільки кілька номерів, не більше десятка-двох", - зазначив Захаранс.

Як розповіла регіональний директор Vertex Hotel Group Олена Варивода, компанія також працює над проєктом відкриття казино на площах готелю, не вказавши при цьому на якому саме.

"У нас є можливість відкрити казино в готелі. Є проект, над яким ми працюємо, додаткова послуга - казино - на нашій площі. Ведуться проектні роботи по підготовці даної частини готелю", - зазначила вона.

Вона також додала, що з початку карантину в Україні Vertex Hotel Group відразу ж закрила такі готелі, як "Лондонський" і велнес-спа "Формула". В кінці березня був закритий "Президент Готель" в Києві, а на початку квітня - одеський "Брістоль".

Нагадуємо:

20 грудня, Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

16 січня Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

Для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації.

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