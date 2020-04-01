Вимощування тротуарів та прибирання територій: Кабмін хоче створити робочі місця

Кабінет міністр розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону чи втратив роботу у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми плануємо створити багато робочих місць уже за кілька тижнів. Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", – зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

Влада складе списки малозабезпечених категорій громадян, щоб надати фінансову допомогу найбіднішим українцям під час карантину.

Кабінет міністрів встановить додаткові виплати у розмірі 500 гривень (для пенсіонерів старших за 80 років), а також запропонує індексувати пенсії на 11% з травня - це рішення має підтримати Рада.



Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень.

Економічна правда

Економічна правда