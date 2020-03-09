"Роснефть" планує у квітні збільшити видобуток нафти — Bloomberg

Російська державна нафтова компанія "Роснефть" планує збільшити видобуток нафти, як тільки закінчиться поточна угода ОПЕК +.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до компанії.

Співрозмовник видання на умовах анонімності заявив, що "Роснефть" підготувалась до будь-якого сценарію та зможе витримати поточне падіння цін на нафту.

За словами джерела, компанія почне нарощувати показники відповідно до своїх цілей розвитку - на 300 тисяч барелів на день протягом тижня-двох.

Нагадаємо:

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

На тлі падіння цін на нафту на 30% європейські фондові індекси суттєво падають на початку торгів, провідні світові валюти подолали чотирирічні максимуми по відношенню до російського рубля.