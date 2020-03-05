22 тисячі українських родин встановили домашні сонячні електростанції

Майже 22 тисячі домогосподарств в Україні використовують "чисту" електроенергію, інвестувавши близько 450 млн євро у сонячні панелі.

Про це повідомляє управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності.

Зазначається, що загальна потужність сонячних електростанцій, встановлених домогосподарствами, складає понад 553 МВт.

Найбільш кількість сонячних панелей серед приватних домогосподарств нараховується у Дніпропетровській області — понад 2700. У Тернопільській області цей показник складає понад 2000, у Київській — майже 1800.

У відомстві зауважують, що попит українських домогосподарств на сучасні "чисті" технології стрімко зростає щороку:

"Так, майже 15 тис родин перейшли на "чисту" електроенергію саме у 2019 році. Для порівняння, ще у 2014 році налічувалося лише близько 20 таких сімей".

Наголошується, що встановлення домашніх сонячних електростанцій позитивно впливає на розвиток малої енергогенерації в Україні, адже такі установки невеликої потужності розгалужені по всій території держави.

Серед переваг, які отримують українські родини від встановлення сонячних панелей, Держенергоефективності називає такі:

Заощадження на рахунках за електроенергію;

Самостійне забезпечення власних потреб в енергії;

Підвищення енергоощадності;

Зростання мотивації використовувати енергоефективну побутову техніку.

Нагадаємо:

27 лютого Мінекоенерго запропонувало інвесторам в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) більш жорсткий сценарій вирішення проблеми високої вартості "зеленого" тарифу.

Для сонячних електростанцій, введених в експлуатацію після 2017 року, передбачається добровільна реструктуризація у вигляді зниження тарифу від 15% до 25% в залежності від потужності станції. При цьому пропонується продовження терміну виплат на п'ять років.

У січні 2020-го "Укренерго" заявляло, що не може зробити виплати домогосподарствам за "зеленим" тарифом через проблеми в регуляторних правилах енергосистеми.

У кінці 2019 року понад 30 виробників альтернативної енергетики підписали відкрите колективне звернення до голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса та тодішнього міністра енергетики Олексія Оржеля з вимогою змінити законопроєкт, що готується урядом, про альтернативні джерела енергії.

У жовтні 2019-го президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зниження "зелених" тарифів, які, на його думку, є надто високими і неринковими. З компаніями, які мають діючі контракти на отримання цих тарифів, він пообіцяв "спілкуватись".

Роман Скляров, ЕП