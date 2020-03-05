"Ринки збожеволіли": Білорусь не змогла розмістити євробонди – ЗМІ
Мінфін Білорусі відклав на невизначений термін розміщення нового випуску євробондів через нестабільність фінансових ринків на тлі поширення епідемії коронавірусу.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Захід" знайоме з ситуацією джерело у фінансових колах.
"Розміщення не буде. Точніше буде, але пізніше. Ринки з глузду з'їхали через коронавірус", – заявив співрозмовник агентства.
"Емітент каже, що вийде на ринок, як тільки ситуація налагодиться", – додало джерело.
2 березня Мінфін Білорусі почав road-show нового випуску євробондів з двох траншів в доларах і євро.
Передбачалося, що Білорусь може розмістити євробонди на 1-1,2 млрд доларів за умови сприятливої кон'юнктури ринку.
Також повідомлялося, що за оцінкою експертів Sberbank CIB прибутковість нового випуску єврооблігацій Білорусі в доларах США може становити близько 6,2% річних, в євро – близько 3,25% річних.
Нагадуємо:
22 січня Міністерство фінансів України розмістило євробонди на 1,25 мільярда євро за ставкою 4,375%.
Ексміністр фінансів Оксана Маркарова у колонці на ЕП заявила, що домовленості з офіційними кредиторами допоможуть Україні в цьому році закрити майже всі потреби у фінансуванні, "щоби не звертатися до ринкових запозичень, які через глобальну кризу, що розгортається на тлі епідемії коронавірусу, можуть бути недоступними за прийнятною ціною".
На тижні 24-28 лютого американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.
27 лютого став найгіршим днем для цих індексів з лютого 2018 року.
Європейські фондові ринки впали на 4-5% в ході торгів 28 лютого
Читайте також: Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua