"Ринки збожеволіли": Білорусь не змогла розмістити євробонди – ЗМІ

Мінфін Білорусі відклав на невизначений термін розміщення нового випуску євробондів через нестабільність фінансових ринків на тлі поширення епідемії коронавірусу.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Захід" знайоме з ситуацією джерело у фінансових колах.

"Розміщення не буде. Точніше буде, але пізніше. Ринки з глузду з'їхали через коронавірус", – заявив співрозмовник агентства.

"Емітент каже, що вийде на ринок, як тільки ситуація налагодиться", – додало джерело.

2 березня Мінфін Білорусі почав road-show нового випуску євробондів з двох траншів в доларах і євро.

Передбачалося, що Білорусь може розмістити євробонди на 1-1,2 млрд доларів за умови сприятливої ​​кон'юнктури ринку.

Також повідомлялося, що за оцінкою експертів Sberbank CIB прибутковість нового випуску єврооблігацій Білорусі в доларах США може становити близько 6,2% річних, в євро – близько 3,25% річних.

Нагадуємо:

22 січня Міністерство фінансів України розмістило євробонди на 1,25 мільярда євро за ставкою 4,375%.

Ексміністр фінансів Оксана Маркарова у колонці на ЕП заявила, що домовленості з офіційними кредиторами допоможуть Україні в цьому році закрити майже всі потреби у фінансуванні, "щоби не звертатися до ринкових запозичень, які через глобальну кризу, що розгортається на тлі епідемії коронавірусу, можуть бути недоступними за прийнятною ціною".

На тижні 24-28 лютого американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.

27 лютого став найгіршим днем для цих індексів з лютого 2018 року.

Європейські фондові ринки впали на 4-5% в ході торгів 28 лютого

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