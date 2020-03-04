Видобуток вугілля за останні роки скоротився майже в два рази

Протягом 2016-2019 років на державних шахтах видобуток зменшився з 6,7 млн ​​тонн до 3,5 млн тонн, в той же час розмір дотації на 1 тонну вугільної продукції зріс майже 3,7 рази.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища у Facebook.

"На державних вугільних підприємствах України в період з 2016 року по 2019 рік видобуток зменшився майже в два рази: з 6,7 млн ​​тонн до 3,5 млн тонн, а дотація на 1 тонну вугільної продукції зросла майже в 3,7 р. - з 246 грн на 1 тонну в 2016 році до 908 грн на 1 тонну в 2019 році ", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що найближчим часом очікується істотне зниження темпів зростання видобутку європейської вугільною галуззю внаслідок скорочення середньорічного попиту на вугілля на європейських ринках.

"Основними виробниками вугілля у світі є: Китай, США, Австралія, Індонезія, Індія, Росія", - нагадали в прес-службі.

Нагадаємо:

Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує запланувати в держбюджеті на 2021 рік 500 мільйонів гривень на створення Фонду енергоефективності для промисловості, у 2022-му - 1 мільярд гривень, 2023-м - 1,5 мільярда гривень.

Група компаній "ДТЕК" Ріната Ахметова не планує брати участь у приватизації "Центренерго" та збиткових державних шахт.

Президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля та електроенергії.