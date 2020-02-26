Мінекономіки пропонує створити Фонд енергоефективності для промисловості

Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує запланувати в держбюджеті на 2021 рік 500 мільйонів гривень на створення Фонду енергоефективності для промисловості, у 2022-му - 1 мільярд гривень, 2023-м - 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, на прес-брифінгу в середу, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідні кошти на ці цілі пропонується передбачити в Бюджетній декларації.

"Ми направимо ці витрати на підвищення енергоефективності, впровадження нових технологій, по суті, на модернізацію енергетичної галузі", - сказав міністр.

"Окремо пропонуємо виділити кошти на співфінансування проектів смарт-спеціалізації регіонів: по 1,5 млрд грн, 2,2 млрд грн і 3 млрд грн (відповідно в 2021, 2022, 2023 рр. - ред.) - вся промисловість зможе подаватися, але за принципом співфінансування", - пояснив він.

Крім цього, пропонується передбачити фінансову держпідтримку сільгоспвиробників у розмірі по 13,642 млрд грн на кожен з наступних трьох років.

Фінансування Фонду часткового гарантування кредитів пропонується збільшити з 240 млн у 2020 році до 1,04 млрд грн щорічно в 2021-2023 рр.

На фінансування Експортно-кредитного агентства (ЕКА) в найближчі три роки передбачається закласти по 2 млрд грн, додав Милованов.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський доручив створити Координаційний центр із трансформації вугільної галузі на чолі з віце-прем'єром Денисом Шмигалем.

Також Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Ріната Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.