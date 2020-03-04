Митниця запустила портал з відкритими даними: вже доступна статистика по скаргам
Державна митна служба запустила онлайн-портал з відкритими знеособленими даними митної бази, поки що доступна інформація по скаргам на митницю по регіонах.
Про це повідомляє очільник ДМС Максим Нефьодов.
"Сьогодні запустили перший елемент майбутнього прекрасного модуля бізнес-аналітики. Рада ухвалила закон, яка дозволяє нам відкривати знеособлені дані, тому хочемо викласти в зрозумілій і красивій формі всю інформацію з митної бази.
Це не тільки відкритість і підзвітність, але і інструмент керування для команди Нової митниці", - пише Нефьодов
Нефьодов зазначає, що на першому етапі буде доступа інформація по системі скарг, яку відомство запустило минулого року.
Зараз на порталі є така інформація:
- на роботу якого регіону скаржаться найбільше;
- скільки часу йде на опрацювання скарг;
- наскільки користувачі послуг задоволені результатом розгляду скарг.
"Використовуючи різні фільтри — дата, код митниці, пункт пропуску, статус розгляду скарги, — можна швидко все побачити, нікого не треба питати", - резюмує очільник ДМС.
Нагадуємо:
Центральний апарат Державної митної служби оновлено на 80%, керівники митних пунктів оновлені близько на 40%, процес продовжується.
Кожного робочого дня з початку 2020-го року Державна митна служба перераховує до бюджету близько 1 мільярда гривень.
За 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.
Економічна правда
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