Митниця запустила портал з відкритими даними: вже доступна статистика по скаргам

Державна митна служба запустила онлайн-портал з відкритими знеособленими даними митної бази, поки що доступна інформація по скаргам на митницю по регіонах.

Про це повідомляє очільник ДМС Максим Нефьодов.

"Сьогодні запустили перший елемент майбутнього прекрасного модуля бізнес-аналітики. Рада ухвалила закон, яка дозволяє нам відкривати знеособлені дані, тому хочемо викласти в зрозумілій і красивій формі всю інформацію з митної бази.

Це не тільки відкритість і підзвітність, але і інструмент керування для команди Нової митниці", - пише Нефьодов



Нефьодов зазначає, що на першому етапі буде доступа інформація по системі скарг, яку відомство запустило минулого року.

Зараз на порталі є така інформація:

- на роботу якого регіону скаржаться найбільше;

- скільки часу йде на опрацювання скарг;

- наскільки користувачі послуг задоволені результатом розгляду скарг.

"Використовуючи різні фільтри — дата, код митниці, пункт пропуску, статус розгляду скарги, — можна швидко все побачити, нікого не треба питати", - резюмує очільник ДМС.

Нагадуємо:

Центральний апарат Державної митної служби оновлено на 80%, керівники митних пунктів оновлені близько на 40%, процес продовжується.

Кожного робочого дня з початку 2020-го року Державна митна служба перераховує до бюджету близько 1 мільярда гривень.

За 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.

Економічна правда