Митниця щодня перераховує до бюджету близько 1 мільярда — Нефьодов

Кожного робочого дня з початку 2020-го року Державна митна служба перераховує до бюджету близько 1 мільярда гривень.

Про це повідомляє очільник митниці Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

Він наголошує, що надходження до держбюджету відбуваються не дивлячись на зниження імпорту.

"У січні 2020 року, у порівнянні з січнем 2019 року, оподатковуваний імпорт зменшився на 5,3% з 5,2 тис. тонн до 4,9 тис. тонн.

При цьому Україна продовжує зменшувати ставки мита на товари європейського походження в рамках виконання Угоди про Асоціацію з ЄС (з цього року середньоарифметична ставка мита становить 0,459%) і митниця надає відповідні преференції українським імпортерам", - пише Нефьодов.

Водночас очільник ДМС наголошує, що у порівнянні з січнем 2019-го, у цьому місяці вартість оподаткованого імпорту виросла на 6%

"Жодних преференцій мінімізаторам та сірим імпортерам – за рахунок контролю за визначенням митної вартості у січні 2020, у порівнянні з січнем 2019, рівень митної вартості оподатковуваного імпорту збільшився на 6% (з 0,72$/кг до 0,76$/кг).

Контрабандисти теж змушені декларувати товари – у порівнянні з відповідним періодом 2019 року у два та більше разів збільшились обсяги декларування мобільних телефонів, взуття, комп’ютерної техніки тощо", - пише Нефьодов.

За його словами, укріплення гривні та падіння цін на сировинні товари не сприяли виконанню бюджетного розпису на січень, проте митниця очікує пожвавлення зовнішньоекономічної активності у лютому - і відповідний ріст надходжень до державного бюджету.

"Як бачите з графіку, ми мали дуже кволий початок року навіть як для січня (всі пересвяткували), але далі пристойні темпи зростання. Наприклад, вчора щоденні сбори сягнули вже 2.1 млрд грн! Тому паніку, яку розносять деякі "доброзичливці-мінімізатори", можете не роздмухувати", - резюмує Нефьодов.

Нагадуємо, за 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.