На митницях оновили до 40% всіх керівників, процес триває — Нефьодов

Центральний апарат Державної митної служби оновлено на 80%, керівники митних пунктів оновлені близько на 40%, процес продовжується.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Центральний апарат оновлено на 80%, керівники митних пунктів оновлені десь близько на 40%. Цей процес продовжується", - сказав він.

За його словами, наразі ДМС намагається звільнити ще близько 500 митників - працівників митного напрямку ДМС.

Нефьодов додав, що до кінця 2020 року на митниці проведуть переатестацію, після якої планують підняти зарплати доброчесним працівникам, а тих, хто не пройде переатестації, будуть поступово звільняти.

Також голова ДМС розповів, що хоче підняти рівень зарплат митникам.