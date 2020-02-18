На митницях оновили до 40% всіх керівників, процес триває — Нефьодов
Центральний апарат Державної митної служби оновлено на 80%, керівники митних пунктів оновлені близько на 40%, процес продовжується.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
"Центральний апарат оновлено на 80%, керівники митних пунктів оновлені десь близько на 40%. Цей процес продовжується", - сказав він.
За його словами, наразі ДМС намагається звільнити ще близько 500 митників - працівників митного напрямку ДМС.
Нефьодов додав, що до кінця 2020 року на митниці проведуть переатестацію, після якої планують підняти зарплати доброчесним працівникам, а тих, хто не пройде переатестації, будуть поступово звільняти.
Також голова ДМС розповів, що хоче підняти рівень зарплат митникам.
"Я хотів би, щоб середня зарплата рядового інспектора складала до кінця року близько 15-18 тисяч гривень "на руки". Зараз це близько 8 тисяч гривень" - сказав він.
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Президент Володимр Зеленський підписав закон, який передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб.
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