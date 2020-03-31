У Мінекономіки назвали 2 напрямки стимулювання української промисловості

Для підтримки промисловості та стимулювання виробництва залучать державний ресурс - 640 млрд грн, даючи замовлення українським та іноземним компаніям, які мають виробництво в Україні.

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив міністр економіки Ігор Петрашко, передає прес-служба відомства.

"Першочергово ми вже працюємо над тим, яким чином долучити державний ресурс, який зараз іде через державні закупівлі, а це 640 млрд грн, через розподіл бюджету, для того, щоб стимулювати виробництво в Україні, даючи замовлення українським чи іноземним компаніям, які мають виробництво або значну локалізацію виробництва в Україні.

Це міжнародна практика і ми будемо дивитися, щоб всі наші рішення строго відповідали вимогам наших угод з Європейською Асоціацією та СОТ. Це перше, що ми будемо робити", - розповів міністр.

Другий напрям протидії кризі, за словами Петрашка, - доступ до кредитних ресурсів.

"Криза нашої промисловості почалася досить давно, через те, що українські підприємства були позбавлені доступу до адекватних кредитних умов, що суттєво погіршило їхні конкурентні умови з їхніми контрагентами в країнах ЄС чи США. Тут треба буде працювати і з Національним банком, і розробляти програми, які базуються на світовому досвіді. Ми всі розуміємо, що без фінансового ресурсу розвиток промисловості неможливий", - додав він.

Петрашко зазначив, що Мінекономіки буде намагатись зробити програми доступу до кредитних ресурсів не лише для малого бізнесу, а для всіх, хто хоче працювати в Україні.

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Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні в січні знизилося на 5,1% (в порівнянні з січнем 2019-го року) та скоротилось на 8,4% в порівнянні з минулим місяцем.

Реальний валовий внутрішній продукт у 2019 році порівняно з 2018 роком збільшився на 3,2%. У 2018-му цей показник був 3,4% (в порівнянні з 2017-м).

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Економічна правда