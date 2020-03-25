В УЗ запевнили, що компенсують 100% вартості квитків на поїзди

В "Укрзалізниці" запевнили, що компенсують 100% вартості квитків на усі поїзди, які мали відправитись після 18 березня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Залізничне пасажирське сполучення буде відновлене після прийняття відповідного рішення урядом України", - йдеться у повідомленні.