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В УЗ запевнили, що компенсують 100% вартості квитків на поїзди

Середа, 25 березня 2020, 16:33
 

В "Укрзалізниці" запевнили, що компенсують 100% вартості квитків на усі поїзди, які мали відправитись після 18 березня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Залізничне пасажирське сполучення буде відновлене після прийняття відповідного рішення урядом України", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо:

Уряд 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року.

"Укрзалізниця" продовжила терміни повернення залізничних квитків - до 90 діб для внутрішнього сполучення та до 180 діб - для міжнародного.

Економічна правда

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