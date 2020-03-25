В УЗ запевнили, що компенсують 100% вартості квитків на поїзди
Середа, 25 березня 2020, 16:33
В "Укрзалізниці" запевнили, що компенсують 100% вартості квитків на усі поїзди, які мали відправитись після 18 березня.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"Залізничне пасажирське сполучення буде відновлене після прийняття відповідного рішення урядом України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Уряд 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року.
"Укрзалізниця" продовжила терміни повернення залізничних квитків - до 90 діб для внутрішнього сполучення та до 180 діб - для міжнародного.
Економічна правда
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