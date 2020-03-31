Як голосування у Раді вплинули на міжбанк

30 березня на міжбанку долар з ранкових 28,07 - 28,15 просів до 28,08-28,13 до завершення сесії.

Як повідомляє Finance.ua, зранку попит на валюту періодично був нижчим за пропозицію, що дозволило гривні потіснити долар у першу годину сесії з початкових 28,07 - 28,15 гривень до 28,07 - 28,12 до 11 години.

Проте на обід дилери пішли при рівні котирувань 28,05 - 28,09.

"Після обіду вся увага бізнесу була прикута до ситуації у Верховній Раді, і курс на поодиноких угодах спочатку трохи зріс до 28,06 - 28,095 на 15:00, а потім поступово підріс до 28,08 - 28,13 до завершення сесії", - йдеться у повідомленні.

Національний банк не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, ринок балансувався на позначці 28 гривень за долар.

У НБУ наголосили, що ажіотажного попиту на валюту з боку населення також не спостерігається.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 31 березня на рівні 28,06 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,96 гривні (на 30 березня - 30,90 гривні).

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Нагадуємо:

30 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

30 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,06 - 28,12 гривні за долар.

Економічна правда