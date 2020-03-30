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Нацбанк знову обійшовся без підтримки гривні на міжбанківському ринку

Понеділок, 30 березня 2020, 19:20
 

Національний банк не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, ринок балансувався на позначці 28 гривень за долар. 

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Як і на минулому тижні, ринок балансувався без нашої участі близько позначки 28 гривень за долар США. Попит і пропозиція валюти з боку бізнесу загалом врівноважені", - йдеться у повідомленні.

Також у Нацбанку наголошують, що ажіотажного попиту на валюту з боку населення також не спостерігається.

"Упродовж минулого тижня громадяни загалом продавали валюти навіть більше, ніж купували, враховуючи як операції через каси, так і через онлайн додатки банків.

Поступово задовольняється також відкладений попит на готівковий долар, дефіцит якого виник через перебої з авіасполученням після спалаху коронавірусу", - резюмують у НБУ.

Нагадуємо:

Нацбанк провів операцію з обміну готівкового долару на безготівковий - банкам передали 180 млн доларів готівкою.

30 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

Економічна правда

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