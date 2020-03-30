Курс валют на 30 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

30 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,06 - 28,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,08 - 28,15 гривні;

Євро – 31,08 - 31,15 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,00 – 28,60 гривні. Євро купують по 30,58 гривні, продають по 31,53 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,26 - 28,45 гривні, євро - 30,72 - 31,29 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 30 березня на рівні 28,18 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,90 гривні (27 березня - 30,86 гривні).

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Економічна правда