Гривня утримує позиції на міжбанку

30 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,08 - 28,13 гривні;

Євро – 30,97 - 31,03 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,99 – 28,57 гривні. Євро купують по 30,51 гривні, продають по 31,43 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,24 - 28,37 гривні, євро - 30,80 - 31,05 гривні.

Нагадуємо:

30 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,06 - 28,12 гривні за долар.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 30 березня на рівні 28,18 гривні за долар.

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Економічна правда