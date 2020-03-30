Офіційний курс гривні зміцнився до долара

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 30 березня на рівні 28,06 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,96 гривні (30 березня - 30,90 гривні).

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Нагадуємо:

Національний банк не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, ринок балансувався на позначці 28 гривень за долар.

30 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

30 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,06 - 28,12 гривні за долар.

Економічна правда