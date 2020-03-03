Уряд обмежив рівень зарплати головам держкомпаній

Місячний розмір заробітної плати керівника державної компанії в контракті не повинен перевищувати 1,25 мільйона гривень.

Відповідну норму Кабінет міністрів затвердив постановою №141 від 5 лютого, яка опублікована в "Урядовому кур'єрі", передає "Інтерфакс-Україна".

Цим документом Кабмін також переглянув умови виплат членам наглядових рад, прив'язавши їх стелю до середньомісячної зарплати в галузі за підсумками попереднього кварталу: від 5 з/п при виручці держкомпанії до 1 млрд грн на рік до 22 з/п при виручці понад 20 млрд грн в рік.

Раніше річні виплати членам наглядової ради були обмежені 548 тис. грн (45,7 тис. грн на місяць) при виручці до 949 млн грн на рік до 6,328 млн грн (527 тис. грн на рік) при виручці від 31,64 млрд грн в рік.

Крім цього, уряд прибрав 10% доплату членам наглядової ради за участь в роботі комітетів.

Кабмін рекомендував держорганам і наглядовим радам переглянути контракти з керівниками держкомпаній і членами наглядової ради, укладені до набрання чинності цієї постанови.

Нагадуємо:

17 січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд звернувся до кожної наглядової ради держпідприємств із проханням утриматися від виплат великих премій.

Уряд веде переговори із наглядовими радами, щоб вирішити питання премій за уже підписаними контрактами.

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