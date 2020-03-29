До Верховної Ради буде поданий законопроєкт для допомоги бізнесу та громадянам на час карантину
Антикризовий законопроект з додатковими змінами передбачає підтримку бізнесу, медицини та місцевих громад.
Про це повідомив на своїй сторінці facebook перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк
Що передбвачає законопроєкт.
Для підтримки бізнесу:
- До 30 червня поточного року продовжено мораторій на проведення планових податкових перевірок;
- Всіх, хто подає фінзвітність, звільнили від відповідальності за порушення строків подачі на період карантину + 90 днів;
- До 31 травня продовжили звільнення від штрафів і пені та мораторій на перевірки по ЄСВ, а також строки подачі скарг по податках та ЄСВ;
- Доручення Кабміну та НБУ терміново підготувати пільгову кредитну програму для підприємств на підтримку зарплатних фондів;
Для підтримки медицини:
- Звільнення від ПДВ обіг ліків та медзасобів, необхідних для боротьби з коронавірусом;
- Встановлено нульовий акциз на спирт для виробництва дезінфекційних засобів, а також спростили адмінпроцедури виробництва та закупівлі такого спирту;
- Суми, які спрямовуються на боротьбу з коронавірусом, звільняються від податку на прибуток та можуть бути включені до податкової знижки ПДФО без обмежень;
- Місцеві органи влади зобов'язані забезпечити цілодобові безкоштовні перевезення медиків;
- Збільшили можливі розміри доплат медикам та іншим працівникам, які працюють над ліквідацією захворювання;
Для підтримки громадян:
- Карантин доданий до підстав для допомоги по частковому безробіттю;
- Уряд контролює ціни на товари, необхідні для запобігання поширенню епідемії коронавірусу, та збільшили санкції за порушення встановленого порядку;
- Автоматично продовжено виплати соціальних допомог на період карантину;
- заборонено банкам підвищувати процентну ставку за кредитами;
- Тимчасово звільнено від штрафів та пені споживчі кредити, які були укладені до 2017 року;
- Адаптовано судовий процес під реалії епідемії та карантину для забезпечення захисту прав у суді;
- Надана можливість КМУ перенести строки закінчення та початку навчального року;
- КМУ доручено запустити систему екстреної допомоги населенню за єдиним безкоштовним телефонним номером;
Для підтримки місцевих громад :
- Місцева влада отримує право на власний розсуд надавати податкові знижки по єдиному податку для МСБ;
- Органи місцевої влади отримують допомогу у вигляді товарів для боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо:
Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачерговому засіданні Верховної Ради буде розглянуто законопроєкт про підтримку найбільш постраждалих галузей бізнесу.
17 березня Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3220 щодо підтримки підприємців у період карантину через коронавірус.
18 березня Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.
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