Верховна Рада розгляне законопроєкт про підтримку постраждалих галузей бізнесу

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що на позачерговому засіданні Верховної Ради буде розглянуто законопроєкт про підтримку найбільш постраждалих галузей бізнесу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Зараз фіналізується і, я думаю, скоро буде зареєстрований компромісний законопроект від більшості фракцій і груп. Він стосується економічної підтримки найбільш постраждалих бізнесів. Це якраз туристична галузь, малий бізнес - ті, які страждають у першу чергу", - заявила Кравчук.

Документом, за словами депутата, надаються різні податкові пільги.

"Там будуть податкові пільги, зокрема окремий пункт, який стосується спиртової галузі, щоб виробники антисептиків отримали послаблення стосовно акцизу до 31 травня цього року, попередньо", - відмітила заступник голови фракції "Слуга народу".

Нагадуємо:

17 березня Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3220 щодо підтримки підприємців у період карантину через коронавірус.

18 березня Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

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