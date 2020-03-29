Кабмін переглянув державний бюджет: інфраструктурні та оборонно-промислові видатки залишаються

У переглянутому державному бюджеті залишається незмінним фінансування будівництва та ремонту доріг, а також реформи оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на своїй офіційній сторінці у Facebook

У запропонованому проєкті Держбюджету на потреби Міністерства освіти та науки передбачається 126 млрд грн. "Тобто, зменшення становить лише 4% та істотно не зачепить найважливіші державні програми", - зазначив Шмигаль.

Уряд також планує зберегти фінансування у повному обсязі для аграріїв та фермерів. Підтримка сільгосптоваровиробників не буде зменшена і цього року буде на рівні 4 млрд.

Кабмін продовжує фінансування реформи оборонно-промислового комплексу. Витрати на новітні технології та нарощування потужностей для виготовлення оборонної продукції збережено на рівні 2,5 млрд.

"Пропонуємо зберегти майже на 100% фінансування будівництва та ремонту доріг в Україні. На розвиток мережі автомобільних доріг – 37,3 млрд, а на субвенцію місцевим бюджетам для дорожнього господарства заплановано 21,8 млрд", - зазначив прем'єр-міністр.

Уряд зберіг 60% фінансування Державної агенції з питань кіно. "Вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського Інституту книги. А також – збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 млн грн). Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів (1,2 млрд - ЕП)", - зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

Уряд завершив попередню підготовку змін до державного бюджету на 2020 рік, при цьому в новій редакції законопроекту збережені видатки на інфраструктуру, культуру та освіту.

Кабмін повністю збереже бюджетну підтримку агропромислового сектора у розмірі 4 млрд грн, незважаючи на скорочення бюджету для боротьби з поширенням коронавірусу.

За планами уряду видатки державного бюджету на 2020-й рік можуть збільшитися на 86 мільярдів гривень до 1270,3 млрд грн, скорочення торкнуться низки міністерств, також Кабмін хоче створити Стабілізаційний фонд із капіталом 124 мільярда гривень направлений на подолання наслідків коронавірусу.

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