Кабмін збереже передбачену в бюджеті підтримку аграріїв на 4 мільярди — уповноважений Зеленського

Кабмін повністю збереже бюджетну підтримку агропромислового сектора у розмірі 4 млрд грн, незважаючи на скорочення бюджету для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на уповноваженого президента з земельних питань Романа Лещенко.

"Президент Володимир Зеленський розуміє, що аграрії - це економічна основа України, особливо в такі складні часи. Влада зберегла всі 4 мільярди, спочатку заплановані для програм аграрного сектора", - сказав Лещенко.

За його словами, зберігається 2,2 млрд грн на підтримку розвитку тваринництва, переробки с/г продукції і дешеві кредити аграріям.

Зокрема, 1 млрд грн піде на розвиток тваринництва та переробку сільськогосподарської продукції і 1,2 млрд грн - на фінансову підтримку заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів.

Крім цього, 240 млн грн виділять на Фонд часткового гарантування кредитів.

"Решта фінансування піде на часткову компенсацію сільгосптехніки і устаткування, страховку, рослинництво і інші потреби сектора.

Такі кроки дозволять, незважаючи на світову кризу, забезпечити продовольчу безпеку країни, а також зберегти АПК головним локомотивом економіки України", - додав уповноважений Зеленського.

За його словами, найближчим часом будуть внесені зміни в базові аспекти реалізації земельної реформи.

Нагадаємо:

Рніше повідомлялось, що Кабмін направив керівництву ВР пропозиції щодо змін видаткової частини Держбюджету-2020, які, зокрема, містять скорочення видатків на проведення земельної реформи на 25 млн грн та скасування підтримки сільгоспвиробників у розмірі 4 млрд грн.