Кількість новозареєстрованих фрілансерів зросла на 40% з початком карантину

За перший тиждень карантину, з 16 до 22 березня, на сервісі Freelancehunt було відзначено різке зростання зареєстрованих користувачів, приріст нових користувачів, у порівнянні з аналогічним періодом у лютому, склав 43,8%.

Про це повідомляє Finance.ua

"Якщо місяць тому на біржі фрилансу щодня реєструвалося в середньому від 550 до 800 осіб, то за останні кілька днів цей показник зріс до 900-1200 реєстрацій. Кожен третій користувач зазначив, що зареєструвався "у зв’язку із ситуацією в країні",- повідомляє портал.

За даними фриланс-сервісу Freelancehunt, за 2019 рік кількість опублікованих замовлень зросла на 22%, а сукупний бюджет проєктів — на 35%.

Найпопулярнішими напрямками як серед клієнтів, так і серед фрилансерів, залишаються програмування і дизайн.

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