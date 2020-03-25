За умов жорсткого карантину, у половини українців закінчаться гроші через місяць — опитування 

За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.

Про це повідомляє опитування дослідницької компанії Градус.

Респондентам ставили питання: на скільки часу у вас вистачить грошових ресурсів, враховуючи можливість введення жорсткого карантину?

За даними опитування східний регіон країни має найменший рівень фінансових запасів - половина респондентів витримають не більше двох тижнів.

Київ та західний регіон мають найбільшу частку людей, які витримають більше місяця.

6,9% опитуваниї відповіли, що грошей вистачить на кілька днів або менше

12% відповіли, що грошей вистачить на один тиждень

5,7% - на три тижні

16,8% - на два тижні

15,5% - на чотири тижні або менше

В цілому 57% відповіли, що гроші закінчаться менш ніж через місяць.

Більш ніж на півроку мають збережень 4,3% українців. На півроку- 2%.

Ексміністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи результати заявив, що зупинка економіки може мати більші наслідки ніж сама пандемія.

"Зупинка економіки через карантин може призвести до наслідків значно гірших ніж сама хвороба. І дуже швидко. Через місяць люди просто не будуть мати за що їсти. І тоді наступить справжня трагедія.

Як сказав Трамп в понеділок: "Ми не можемо дозволити, щоб вирішення проблеми [коронавірусу] стало гіршим за саму проблему", - наголосив Милованов на своїй сторінці у Facebook.

Економічна правда



