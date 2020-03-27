Кількість безробітних в Україні в період карантину зросла до 2-2,2 мільйонів

Кількість безробітних в Україні на даний момент фактично збільшилась на 0,5-0,7 млн. людей до 2,0-2,2 млн. людей.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков в ефірі радіостанції "Новий час".

"За оцінками офіційної статистики, в Україні близько 3,5 млн. людей працюють в тіньовому секторі. З них в "карантинних" галузях задіяні близько 1 млн. Офіційно в цих галузях працюють ще близько 2,9 млн. людей. Таким чином, всього через карантин вимушено не працюють близько 4 млн. українців.

За нашими оцінками, близько 500-700 тисяч неофіційно зайнятих із закриттям бізнесів на карантин сьогодні, фактично, не мають роботи. Якщо додати майже 1,5 млн. безробітних, то отримуємо кількість незайнятих на рівні 2,0-2,2 млн. осіб", – сказав він.

Чижиков зазначив, що одним із пріоритетів має бути збереження робочих місць і бізнесу підприємців.

В середньому, збереження одного робочого місця в 5 разів дешевше, ніж створити нове. "У нинішній ситуації створення нових робочих місць – дуже дороге задоволення. Тому важливо допомагати підприємцям, малому бізнесу, щоб вони витримали це випробування", – наголосив він.

Підприємці психологічно налаштувалися припинити роботу до 3 квітня. У зв'язку з продовженням надзвичайної ситуації до 24 квітня зараз багато хто з підприємців ставить питання: як зараз заробляти гроші в умовах карантину. У більшості з них запас міцності до середини-кінця квітня. У середнього і великого бізнесу запас більше – 2-3 місяці. Це оптимістичні прогнози. Тому зараз бізнес, особливо підприємці, потребують підтримки держави, додав Чижиков.

Нагадуємо:

Як повідомляє опитування дослідницької компанії Градус, за умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.

Представники польського будівельного сектора закликають уряд розширити пакет стимулюючих заходів на тлі побоювань втратити українських робітників через закриття європейських кордонів у зв'язку із коронавірусом.

Економічна правда